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03 Eylül 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 18:30:00

Avrupalı müzisyenlerden Başakşehir'de konser

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Başakşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen 'Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro Projesi' adı altında Avrupa'dan gelen genç müzisyenleri Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ağırladı. T

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen 'Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro Projesi' adı altında Avrupa'dan gelen genç müzisyenleri Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ağırladı. Türk müzisyenlerin yer aldığı koro, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü de seslendirdi.

Koroda Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya ve Yunanistan'dan toplam 30 kişinin yer alıyor.

Etiketler : Avrupalı müzisyenler Başakşehir Belediyesi Ahenk İçin Koro Projesi
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