Avcılar'da yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı
Kaynak: AA
İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı.
Kanarya Mahallesi'nde bulunan kimi dükkanlara etkili yağmur sonrası su dolarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Esnafın su basan dükkanlarını temizlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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