Avcılar'da meydan dayağı: Aile meselesi karışmayın!
Kaynak: DHA
Avcılar'da kocasının saldırısına uğrayan kadının ağabeyleri, eşini dakikalarca dövdü. O sırada bir kişi "Aile meselesi" karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu.
Avcılar'da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi, eşinin ağabeyleri tekme tokat dakikalarca dövdü.
Olay, perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi.
Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi.
O sırada bir kişi "Aile meselesi" karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu.
Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şikâyetçi olmadığı öğrenildi.
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