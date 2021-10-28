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28 Ekim 2021 Perşembe 23:58:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 23:58:00

Avcılar'da boş binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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İstanbul Avcılar'da boş bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Avcılar'da bulunan terk edilmiş bir binadan, akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.

Mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, ekiplerin bir saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından binada inceleme yapıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirlendi.

Etiketler : İstanbul Avcılar itfaiye yangın
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