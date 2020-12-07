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07 Aralık 2020 Pazartesi 11:03:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 09:16:00

Avcılar ve Yeşilköy'de deniz anası paniği

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Avcılar ve Yeşilköy sahiline vuran dev denizanaları görenleri korkuttu.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, küresel ısınma, evsel ve endüstriyel kirlilik, aşırı balıkçılık ve kıyısal alanda yapılan yapılaşmaya bağlı olarak denizanalarının sayılarında artış görüldüğünü belirtti.

Okyar “Son artışların sebebi, yoğun lodos ve poyraza bağlı dalga hareketlenmeleri ile çıkan denizanalarının kıyılarda birikmesi" dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Selin Gamze Sümen de, ‘Deniz ciğeri’ olarak bilinen bu ‘hafif zehirli’ olduğunu ifade etti.

AMAN DİKKAT ZEHİRLİ!

Dr. Selin Gamze Sümen, şu uyarılarda bulundu: “Denizanalarına denizde veya karada dokunulmamalıdır. Vücuda yapışan parçaları varsa deniz suyuyla yıkandıktan sonra cımbızla alınmalıdır. Parçalar asla çeşme suyu ile yıkanmamalı, üzeri havlu veya bezle ya da buz ile ovuşturmamalıdır. Bol sirkeyle yıkanmalı ardından tıraş köpüğü uygulayıp bıçak veya kredi kartının keskin olmayan kenarı ile sıyrılmalıdır.”

İSTAÇ ekipleri ellerindeki tırmıklarla kıyıya vuran her biri en az 1 kilo ağırlığındaki denizanalarını tek tek toplamaya başladı.

Etiketler : deniz anası Dr. Selin Gamze Sümen Avcılar sahili Yeşilköy sahili Dr. Melek İşinibilir Okyar
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