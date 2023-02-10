Av köpeği ‘Alex' de kurtarma çabasında

6 yıldır yanından ayırmadığı köpeği "Alex" ile enkaz alanında arama kurtarma ekiplerine destek veren Şahin (32), beton delme ve kırma aleti, kazma kürekle ekiplere yardımcı oluyor. Alex de, herhangi bir koku hissetmesi halinde bulunduğu yere oturarak tepki veriyor.



Uğur Şahin, amacının kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Depremin beraberinde getirdiği yaraların el birliği ile sarılacağını ifade eden Şahin, "Depremden biz de etkilendik. Evden çıkarken betonlar üzerimize düştü. O sırada evden çocukları çıkarmaya çalıştık. Şu an güvenli bir bölgedeler, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi. Şahin, köpeğinin eğitimli ve koku hassasiyetinin yüksek olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Deprem bölgesine gönüllü olarak ekipmanlarımızla geldik. Köpeğim Alex ile birlikte çalışmalara katıldık. Yaklaşık 6 yıldır benimle birlikte. Eğitimli ve çok zeki bir köpek. Enkazda ilk cenazenin olduğu yerde oturdu ve yer gösterdi. Allah rızası için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Köpeğim av köpeği ve kokuya duyarlı." Uğur Şahin, enkazda görev alabilecek ve ekipmanı olan insanların arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması gerektiğini kaydetti.