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21 Şubat 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 17:30:00

Attığını 12'den vuruyor

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Samsun'un Bafra ilçesinde polis memuru babası Erol Alev'in teşvik ettiği kızı Bilge Alev, 4 yıl önce başladığı atıcılıkta 10 Metre Havalı Silahlar Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis memuru babası Erol Alev'in teşvik ettiği kızı Bilge Alev, 4 yıl önce başladığı atıcılıkta 10 Metre Havalı Silahlar Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma seçilen Alev, Norveç'teki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bilge Alev, "Bafra'da atış poligonu kurulduğunda ilk sporcusu bendim. Son yarışmamda 564 puanla Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma girdim ve Norveç'te 18 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na girmeye hak kazandım. Her sporcunun hayali olan olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum" dedi.

Bilge'yi çalıştıran antrenör Murat Gürsel "Kabiliyetini ön plana çıkardı, çok kısa sürede TOHM'u attığı skorlarla kazandı" dedi.

Etiketler : Erol Alev TOHM Bilge Alev
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