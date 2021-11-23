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23 Kasım 2021 Salı 21:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 21:00:00

Atlı terapiyle öfkesini yendi

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Kastamonu'da 16 yaşındaki otizmli Mustafa Yiğit Budak'ın daha önce sık sık geçirdiği öfke nöbetleri, atlı terapi eğitimleri sayesinde azaldı.

Kastamonu'da 16 yaşındaki otizmli Mustafa Yiğit Budak'ın daha önce sık sık geçirdiği öfke nöbetleri, atlı terapi eğitimleri sayesinde azaldı. Anne Lemiye Budak, "Bu terapiden sonra çocuğumun hali hareketi değişti. Daha sakin bir çocuk oldu. Devamının gelmesini istiyorum" dedi.

Otizmli çocukların her alanda sosyalleşmesi gerektiğini anlatan Budak, şunları kaydetti:

"Proje sayesinde buraya geldik. Bu projede çocuğum ata bindi ve sakinleşti. Atın üzerinde durma süresi arttı. Komutları alıyor. Daha güzel uyguluyor. Öfkemizin olmadığı bir an bizim için mutluluk anı. Buraya eğlenerek geliyoruz, eğlenerek gidiyoruz. Eve gittiğimiz zaman daha güzel oluyor. Daha sakin oluyor. Öfke nöbetlerimiz daha azalıyor. Atlı terapi Yiğit'e çok iyi geldi. Diğer çocuklara da çok iyi geldiğini gözlemliyoruz. Attan önceki durumumuzu ve öncesini yazıyorum. Çok verimli ve etkili bir çalışma."

Etiketler : Atlı terapiyle öfkesini yendi Kastamonu Mustafa Yiğit Budak
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