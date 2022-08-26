Atlı polislerden film gibi tatbikat

Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Sis ve ses bombalarının da kullanıldığı tatbikatta ekipler, göstericilere müdahale etti. Her an göreve hazır bekleyen atlı polisler, sık sık sis ve ses bombalı tatbikatlarla toplumsal olaylardaki çevresel etkilere de alıştırılıyor.

