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26 Ağustos 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 15:30:00

Atlı polislerden film gibi tatbikat

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Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Sis ve ses bombalarının da kullanıldığı tatbikatta ekipler, göstericilere müdahale etti. Her an göreve hazır bekleyen atlı polisler, sık sık sis ve ses bombalı tatbikatlarla toplumsal olaylardaki çevresel etkilere de alıştırılıyor.

Etiketler : Atlı polislerden film gibi tatbikat Adana Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği
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