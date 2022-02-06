Atlı kızaklar araçları geride bıraktı

Çıldır Gölü'nde şampiyonluk kazandıran araçlar ile atlı kızaklar yarıştı. Atlı kızak, 200 metrelik parkurda 4 saniyede 100 kilometre hıza ulaşan yüksek beygirli araçları geride bırakarak yarışı 2. sırada tamamladı. Sürüş eğitmeni milli sporcu İbrahim Okyay, "Otomobil ne kadar güçlü olsa da buz üstünde yere tutunması son derece zor. O yüzden doğuştan 4 çeker olan atlı kızak inanılmaz bir atiklik gösterdi" dedi.

