VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da günlük vaka sayısı 180 bini aştı
İranlı yetkili, Japonya'dan sonra ''en yaşlı nüfusa ülkesinin sahip olduğunu'' söyledi
Otomotiv endüstrisi ocakta 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptı
AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona erdi
AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal: Dışarıda iktidar arayanlarla savaşmaya devam edeceğiz
Omicron aşısından kötü haber!
İsrail için en büyük tehdidi açıkladı
Gök Vatan'a damga vuracaklar
"Gizli rekabet ortaya çıktı"
Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı
Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı
"Tarihe geçecek" projede sona yaklaşıldı!
Bakan Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'a beddua edenlere sert tepki
Başkanı Bahçeli'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki
Elon Musk Türkiye'yi seçti
Bu güvercin 30 bin lira kazandı
Toprak sahadan spor salonuna!
Atlı kızaklar araçları geride bıraktı
Talimatı terörist elebaşı verdi! YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı
Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı!
13 yıl sonra bir ilk!
Kovid'e tekli takviyesi
Senaryo okuyor
06 Şubat 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 16:00:00

Atlı kızaklar araçları geride bıraktı

ABONE OL

Çıldır Gölü'nde şampiyonluk kazandıran araçlar ile atlı kızaklar yarıştı.

Çıldır Gölü'nde şampiyonluk kazandıran araçlar ile atlı kızaklar yarıştı. Atlı kızak, 200 metrelik parkurda 4 saniyede 100 kilometre hıza ulaşan yüksek beygirli araçları geride bırakarak yarışı 2. sırada tamamladı. Sürüş eğitmeni milli sporcu İbrahim Okyay, "Otomobil ne kadar güçlü olsa da buz üstünde yere tutunması son derece zor. O yüzden doğuştan 4 çeker olan atlı kızak inanılmaz bir atiklik gösterdi" dedi.

Etiketler : Atlı kızaklar Çıldır Gölü 200 metrelik parkur
Eşi de Kovid oldu

Eşi de Kovid oldu
Ailem oyuncu olmama karşı çıktı

Ailem oyuncu olmama karşı çıktı
Influencer aşkına

Influencer aşkına
Aşı sayesinde hafif atlattım

Aşı sayesinde hafif atlattım
Mutlu olmayı en çok o hak etmiş

Mutlu olmayı en çok o hak etmiş
Özür dileyip söz verdi

Özür dileyip söz verdi
Babam için kabul ettim

Babam için kabul ettim
Aşka kalbini kapatmadı

Aşka kalbini kapatmadı
Berlin çıkarması

Berlin çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER