Atlı cirit hakemliği için 48 kadın başvurdu

Atlı cirit sporu hakemliğine kadınların da ilgisi artıyor. Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilciliği tarafından açılan cirit hakemi kursuna 48'i kadın olmak üzere toplam 60 kişi başvurdu. Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilcisi Bahri Önal, Erzurum'da 5 yıldır kadın hakemlere görev verildiğini belirtti.

Atlı cirit sporunda bir maçta 9 hakem görev yapıyor.

