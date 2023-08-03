Atlı birliklerin uyarı turu
Van İl Jandarma Komutanlığı atlı timi, Van Gölü'nde olası boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Van İl Jandarma Komutanlığı atlı timi, Van Gölü'nde olası boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Plajda yaya ekiplerle devriye görevi yapan atlı tim, gölde meydana gelebilecek muhtemel boğulma olaylarına yönelik tedbirler almaya başladı. Can kayıplarını önlemek amacıyla Mollakasım Plajı'nda devriye görevi görev yapan atlı birlik, boğulma tehlikesine karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.