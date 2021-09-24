Atletizmle kanseri yendi, yarı maraton kazandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Şehnaz Yaman (40), geçen yıl meme kanserine yakalandığını öğrendi. Gençlik yıllarında atletizmle ilgilenen ancak evlilik ve işi nedeniyle sporu bırakmak zorunda kalan Şehnaz Yaman, hastalığı yenebilmek için tekrar başladı.



Kanser tedavisi nedeniyle küçük yürüyüşlerle spora başlayan genç kadın, zaman içinde uzun koşular yapmaya başladı. Bu süreçte sporla moral bulan Yaman, meme kanserini de yendi. Yarı maratona katılan Yaman, 10 kilometrelik koşuda, kendi yaş grubunda birinci oldu.