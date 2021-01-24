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Atlarla yaşıyor, onları yazıyor
24 Ocak 2021 Pazar 23:58:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 17:40:00

Atlarla yaşıyor, onları yazıyor

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Tüm hayatını atlarla geçiren 63 yaşındaki Emin Mahir Başdoğan son 7 yıldır 8 atıyla birarada yaşıyor. At'a Sözlerimiz ve Evde At Beslemek isimli 2 kitap yazan Başdoğan, ‘Bir insanı, ata sevdirmek de maharettir' diyor.

İstanbul’da özel bir radyoda, uzun yıllar at üzerine program yapan Emin Mahir Başdoğan, 7 yıl önce Çanakkale Bayramiç İlçesi’nin Mollahasanlar Köyü’ne taşındı. At çiftliği kuran Emin Mahir Başdoğan, burada eşi Melda Başdoğan ve atlarla birlikte hayat sürdürüyor. Başdoğan, 8 binek atıyla renkli yaşamını, 'At'a Sözlerimiz' ve 'Evde At Beslemek' isimli 2 kitap yazarak anlattı.

ZİYARETÇİLERİ HİÇ EKSİK OLMUYOR

Bir yandan da bölgedeki at meraklılarına; atların yaşam biçimi hakkında bilgiler verip, at binmeyi öğreten Başdoğan'ın çiftliği, yöre halkı tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Başdoğan, “At bakmak tek başına bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Evine at almak ve ailesiyle beraber o atın yükünün altından kalkabilmek bence büyük bir meziyet. Atçılık bir hayat biçimidir” diyor.

Çiftliğe gelen Ece Turan’a (8) at binmeyi öğreten Emin Mahir Başdoğan, “Ece, korkusunu yendi. İnsanlar nasıl korkuyorsa, atlar da korkuyor. Benim vazifem; ürken ve korkan atla korkan insanı birleştirebilmek” dedi.

Etiketler : Emin Mahir Başdoğan binek atı yaşam
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