Atlarla yaşıyor, onları yazıyor

İstanbul’da özel bir radyoda, uzun yıllar at üzerine program yapan Emin Mahir Başdoğan, 7 yıl önce Çanakkale Bayramiç İlçesi’nin Mollahasanlar Köyü’ne taşındı. At çiftliği kuran Emin Mahir Başdoğan, burada eşi Melda Başdoğan ve atlarla birlikte hayat sürdürüyor. Başdoğan, 8 binek atıyla renkli yaşamını, 'At'a Sözlerimiz' ve 'Evde At Beslemek' isimli 2 kitap yazarak anlattı.

ZİYARETÇİLERİ HİÇ EKSİK OLMUYOR

Bir yandan da bölgedeki at meraklılarına; atların yaşam biçimi hakkında bilgiler verip, at binmeyi öğreten Başdoğan'ın çiftliği, yöre halkı tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Başdoğan, “At bakmak tek başına bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Evine at almak ve ailesiyle beraber o atın yükünün altından kalkabilmek bence büyük bir meziyet. Atçılık bir hayat biçimidir” diyor.

Çiftliğe gelen Ece Turan’a (8) at binmeyi öğreten Emin Mahir Başdoğan, “Ece, korkusunu yendi. İnsanlar nasıl korkuyorsa, atlar da korkuyor. Benim vazifem; ürken ve korkan atla korkan insanı birleştirebilmek” dedi.