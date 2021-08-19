Atların vefası duygulandırdı

ARDAHAN´ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı kırıldı. Yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı.

