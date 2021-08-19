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19 Ağustos 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 16:30:00

Atların vefası duygulandırdı

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ARDAHAN´ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı kırıldı.

ARDAHAN´ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı kırıldı. Yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı.

Etiketler : ARDAHAN Göle ilçesi Çakırüzüm köyü ayağı kırıldı
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