Atlara davullu, dumanlı eğitim

Antalya Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, toplumsal olaylar, spor müsabakaları ve yayaların yoğun olduğu noktalarda görev yapıyor. Toplumsal olaylarda göstericilerin, spor müsabakalarında ise taraftarın ses ve duman çıkardığı ortamlarda aşırı tepki vermemesi için atlar; duman, davul, torpil ve ateşle eğitiliyor.



Davul çalan polis ekipleri atın tepkilerini ölçerek ürkmemesini sağlıyor. Gösterideymiş gibi ateş yakılan ve duman çıkarılan alanda siren sesi çalınıyor. Atların çok yakınında davul çalınıyor. Atların bu ortamda olabildiğinde sakin kalması ve verilen komutları yerine getirmesi sağlanıyor. Sınavı geçen atlara ödül olarak havuç veriliyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın atlı polis birliğine çok destek verdiğini ve atları eğitmek için bu türden eğitimlerin şart olduğunu söyledi. Atların toplumsal olaylarda ve spor müsabakalarında görev yaptığını da ifade eden Arslan, "2008 yılından beri faaliyet içerisindeyiz. Yayaların yoğun olduğu ve araçların giremediği yerlerde görev yapıyorlar. Atlarımız bu tür olaylara karşı davulla, tenekeyle, her türlü sesle eğitim alıyor" dedi.