Atıl araziden istihdam sağladı

Alsan, çeşit çeşit ürün yetiştirdiklerini ve bunu her geçen gün artırdıklarını belirterek, salgın sürecinin ilk dönemlerinde taleplerin yüzde 600 artığını ve birkaç saatlik uykuyla çalıştıklarını dile getirdi.



Alsan, 2,5 yılda 60 ülkeden 300'ün üzerinde gönüllü çiftçiyi ağırladıklarını dile getirerek, "Eşimle gezmeyi çok seviyorduk. Buraya taşınmadan önce eşimle birçok ülkeyi gezdik. Artık hem pandeminin etkisi hem de işlerimiz nedeniyle gezemiyoruz ama şimdi bir sürü insan, başka ülkelerden buraya geliyor. Başka insanların kendi ülkelerindeki kültürlerini de deneyimlemiş oluyoruz, biz kendi kültürümüzü de onlara göstermiş oluyoruz. O anlamda güzel." diye konuştu.

Burak Alsan, ürünleri semt pazarlarında ve internet üzerinden tüketiciyle buluşturduklarını sözlerine ekledi.