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18 Mart 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 16:30:00

Atıklardan maketlerle park yapılacak

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Edirne'nin Keşan İlçesi'nde atık malzemelerden yapılan maketlerle geri dönüşüm parkı oluşturulacak. Türkiye'ye örnek bir park yapacaklarını söyleyen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Parkımızda yeni üründen yapılmış hiçbir şey olmayacak. Ana tema bizlerin ve kurumların doğaya karşı gösterecekleri sevgi ve saygı olacak" dedi.

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kademe binasında toplanan araç tekerleği, plastik, demir, ahşap ve cam atıklar, geri dönüşüme kazandırılarak uçak, motosiklet, balık, ağaç ve hayvan maketlerine dönüştürüldü. Atık malzemelerden yapılan maketler ile Yeni Mahalle'de bulunan 2,5 dönümlük alanda 'Geri Dönüşüm Parkı' oluşturulacak.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR PARK OLACAK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 'Geri Dönüşüm Parkı' için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Türkiye'ye örnek bir park olacak. Bu projenin maddi değerinden çok manevi değeri var. Topluma verdiği mesaj çok anlamlı olacak. Hurdaya ayrılan araçların geri kazandırılmasından tutun da evcil hayvan evlerine dönüştürülmesine kadar birçok konuda atık malzemeleri değerlendireceğiz. 2,5 dönüm alanda kurulacak parkı, atık malzemelerden yapılmış figürlerle donatacağız. Plastik, metal, cam gibi tüm atık malzemeler geri dönüşüm parkı için değerlendiriliyor" dedi.

'KİŞİSEL VE KURUMSAL FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'

Bir şehrin parklarıyla güzel olması gerektiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Bu anlayış ile geleceğin teminatı çocuklarımızla gençlerimize çevre dostu belediyecilik mesajı veriyoruz. Bu bilinci geliştirmemiz gerekiyor. 'İnsanın şehrin, şehrin de insanın aynası' olduğunu anlatan bir anlayışla yöneticilik yapmayı tercih ediyoruz. Parkda geri dönüşüm ürünleri kullanılacak. Bu sayede kişisel ve kurumsal anlamda farkındalık yaratmak istiyoruz. Ana tema, doğaya karşı gösterecekleri sevgi ve saygı olacak. Ayrıca israfın da önüne geçmek istiyoruz. Bir kaç ay içinde parkı açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'AMAÇ SANATSAL FARKINDALIK YARATMAK'

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır da projenin geri dönüşümün sağlanması, israfın önlenmesi ve sanatsal farkındalık yaratmak amacıyla başlatıldığını dile getirdi. Bayır, "Birimimizde kullanılmayan, atıl durumda olan plastik, demir, cam gibi malzemelerden geri dönüşüm parkında kullanılmak üzere ustalarımızın mahareti sayesinde figürler ürettik. Asli işlerimizden arta kalan zamanlarda arkadaşlarımız, bu imalatların gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Üretilen yaklaşık 70 figür geri dönüşüm parkında sergilenecek" ifadelerini kullandı.

'GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLACAK'

Destek Hizmetleri Personeli Mustafa Özdemir ise, "Çocukluğumuzda kendi oyuncaklarımızı yapardık. Başkanımızın talebi üzerine bunların büyük ebatlarda üretmeye başladık. Amacımız çocuklarımızı heveslendirmek, çevreye daha duyarlı olmalarını sağlamak. Şu ana değin motosiklet, balık, uçak, saksı ve hayvan çeşitleri yaptık" dedi.

Etiketler : atık maket park
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