Atıklardan kütüphane kurdular

EMİNE ERDOĞAN HİMAYESİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, okullarda ve pansiyonlarda kullanılmayan malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Ağrı'da ilk olarak Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrencilerin atık malzemelerden okullarına kurduğu kütüphane, ildeki çocuklara örnek oldu.

OTANTİK BİR ORTAM OLUŞTU

Kentteki 13 okulun öğrencileri de kullanılmayan sıra, masa, araç lastiği, salça kutusu, bilgisayar, tahta sebze kasaları gibi malzemelerden okullarına kütüphane kazandırdı. Öğrenciler, kütüphanelerin kitaplarını da kendi imkanlarıyla temin etti. Öğrenciler, büyük emeklerle eğitim yuvalarına kazandırdıkları otantik kütüphanelerde hem derslerine çalışıyor hem de kitap okuyup keyifle zaman geçiriyor.