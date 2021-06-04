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04 Haziran 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 18:00:00

Atıklar sayesinde öğrenci okuttu

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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir lisede öğretmenlik yapan Fazilet Ünlü, 5 yıl önce geri dönüşüm projesi başlattı. Bu kapsamda öğrenciler, 5 yılda 15 ton kağıt, 5 ton plastik, bin 250 kilogram atık pil ve yüzlerce kıyafet biriktirdi.

Fazilet Ünlü, toplanan malzemelerin satışından elde ettiği gelirle üniversiteye hazırlık kitabı ve testleri alıp öğrencilerine ücretsiz dağıttı. Bu sayede, yaklaşık 500 öğrencinin üniversite sınavlarına hazırlanmasına katkı sağladı.

Ünlü, projede ilk olarak kağıt, daha sonra mavi kapak, pil ve kıyafet toplamaya başladıklarını söyledi. Buradan elde edilen gelirin tamamını öğrenciler ve okul için harcadıklarını belirten Ünlü, "Öğrencilerimiz de gönüllü olarak bu işe dahil oldular. Amacımız gereksiz yere ağaçların kesilmesini engellemek, doğamızı korumak, çevremize bilinçli insanları yetiştirmek ve öğrencilerimize faydalı olmak." dedi.

Ünlü, öğrencilerin bilinçlendiğini, defter yapraklarını, not kağıtlarını, kitaplarını hepsini geri dönüşüme kazandırdıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla atıklarımıza hayat vermiş oluyoruz. Atıklardan elde ettiğimiz paralar Okul Aile Birliği'ne aktarılıyor. Daha sonra öğretmenlerimizle iş birliğinde test kitapları alıyoruz. Mavi kapaklardan elde ettiğimiz gelirle tekerlekli sandalye alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Biz her türlü atığa yeniden hayat veriyoruz, böyle bir felsefemiz var. Emek harcandığı zaman çok güzel işler çıkıyor ortaya."

Okul müdürü İsmail Yıldız ise çevreye ve insana duyarlı öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek, "Bu yöntemle öğrencilerimiz aile bütçesine yük olmadan ücretsiz üniversiteye hazırlık materyalleri elde etmiş oluyorlar. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de en iyi şekilde okulumuzdan destek oluyoruz. Okulumuzda çöp kavramını ortadan kaldırdık." diye konuştu.

Öğrencilerden Ayşe Dursun ise atıkları toplayıp çevreye ve eğitime katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ailesine yük olmadan üniversiteye hazırlandığını anlatan Kübra Aktaş, "Hem kendimize hem de çevremize çok katkımız olduğunu düşünüyorum. Bu sayede test kitapları ihtiyacımızı gideriyoruz." diye konuştu.

Etiketler : ankara atık fazilet ünlü
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