Atıkla gelen iyilik

BİN 300 GÖNÜLLÜYÜ BULUŞTURDU

Adana'da güvenlik görevlisi Burak Yıldırım (43), iki yıl önce 3 arkadaşıyla birlikte, evde kullanmadığı kıyafetlerini, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Birçok mahallede, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı da yapan Yıldırım, çevresindekilerin de yardım yapmak istemesiyle 2 yılda bin 300 gönüllüye ulaştı. 'Çare Sizsiniz' adıyla dernek kuran Yıldırım, üye aidatı ve nakit bağış almama kararı aldı.

Bin 300'den fazla üyeye ulaştıklarını söyleyen Burak Yıldırım, "Genel anlamda kimin neye ihtiyacı varsa temin etmeye çalışıyoruz. Dernek üyelerimizde dair hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Para bağışı almıyoruz" dedi.

KIYAFET VE HASTA BEZİ DE ALIYOR

Derneğin kurucu başkanı Burak Yıldırım, her sabah takım elbisesiyle yola çıkıp elektrikli bisikletiyle sokak sokak geziyor, atıkları topluyor.

Günün sonunda plastik atıkları satıp, aldığı parayla gıda, giyim ya da hasta bezi gibi yardım malzemesi alıyor. Kentteki onlarca iş yerine geri dönüşüm kutusu bırakan Yıldırım, topladığı atıkların geliriyle yüzlerce aileye düzenli olarak yardım ediyor.