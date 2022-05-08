VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'un cazibe mekanlarında haftanın son günü turist yoğunluğu
Meclis, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi için mesai...
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Hiçbir geçerliliği yok!
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 225 çocuk öldü
Türkiye'de 4 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 41 milyonu aştı
Otomotiv sektörü nisanda 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı
Türkiye'de bir ilk... Geri sayım başladı!
Bakan Akar komuta kademesiyle sınır hattında
Komşu PKK'ya karşı harekete geçti!
"2 Ukrayna bombardıman uçağını vurduk"
Kaçış heyecanı
Isparta'da gül masalı
Oyunculuğu "kolay iş" sanmayın
Okuma köşesinde çevre bilinci dersi
Tarlalarda gelincik zamanı
Batman'da 6 ülkeden arkadaşın düğün halayı
Kaktüslerin başı ‘aşıklar'la dertte
Köprüde Ay yıldız sevgisi
Beş yıl sonra Mars'tayız
Tuba'dan kafa karıştıran paylaşım
Balayına çıktılar
Sete çıktı
1500 kişilik koro
Proje heyecanı
08 Mayıs 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 18:00:00

Atıkla gelen iyilik

ABONE OL

'Çare Sizsiniz' adıyla yardım derneği kuran Burak Yıldırım, her gün takım elbisesiyle atıkları toplayıp kilosu 6 liradan satıyor. Kazancıyla ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi alıp dağıtan Yıldırım, derneğinde para yardımı kabul etmiyor.

BİN 300 GÖNÜLLÜYÜ BULUŞTURDU

Adana'da güvenlik görevlisi Burak Yıldırım (43), iki yıl önce 3 arkadaşıyla birlikte, evde kullanmadığı kıyafetlerini, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Birçok mahallede, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı da yapan Yıldırım, çevresindekilerin de yardım yapmak istemesiyle 2 yılda bin 300 gönüllüye ulaştı. 'Çare Sizsiniz' adıyla dernek kuran Yıldırım, üye aidatı ve nakit bağış almama kararı aldı.

Bin 300'den fazla üyeye ulaştıklarını söyleyen Burak Yıldırım, "Genel anlamda kimin neye ihtiyacı varsa temin etmeye çalışıyoruz. Dernek üyelerimizde dair hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Para bağışı almıyoruz" dedi.

KIYAFET VE HASTA BEZİ DE ALIYOR

Derneğin kurucu başkanı Burak Yıldırım, her sabah takım elbisesiyle yola çıkıp elektrikli bisikletiyle sokak sokak geziyor, atıkları topluyor.

Günün sonunda plastik atıkları satıp, aldığı parayla gıda, giyim ya da hasta bezi gibi yardım malzemesi alıyor. Kentteki onlarca iş yerine geri dönüşüm kutusu bırakan Yıldırım, topladığı atıkların geliriyle yüzlerce aileye düzenli olarak yardım ediyor.

Etiketler : atık yardım burak yıldırım
Açıkhava coşkusu

Açıkhava coşkusu
Yoğun ilgiden çok memnun

Yoğun ilgiden çok memnun
Açıkhava çağrısı

Açıkhava çağrısı
Çınarcık stili

Çınarcık stili
Baba oğul günü

Baba oğul günü
Zamana ihtiyacımız var

Zamana ihtiyacımız var
Güzelliği Osmanlı'dan geliyor

Güzelliği Osmanlı'dan geliyor
Çocuklar için satıyor

Çocuklar için satıyor
Bursa'da nostalji

Bursa'da nostalji

EN ÇOK OKUNAN HABERLER