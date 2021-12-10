10 Aralık 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 16:30:00
Atık kızartma yağları ormana dönüşecek
İzmir'de kullanılmış yemeklik yağların biyodizele dönüştürülmesiyle elde edilen gelir, yeni orman alanlarının kurulması için harcanacak.
Proje kapsamında vatandaşlar evlerindeki atık yağları, toplama merkezlerine bırakacak. Geri kazanım firması tarafından toplanacak yağlar, Torbalı ilçesindeki biyodizel üretim tesisine gidecek. Üretilen biyodizelin satılmasıyla elde edilen gelir, Ege Orman Vakfı'na yeni orman alanlarının kurulması için bağışlanacak.
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