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24 Eylül 2021 Cuma 12:55:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 12:55:00

Ataşehir'de İETT otobüsünün balataları yanınca yolcular araç değiştirdi

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Ataşehir'de TEM otoyolu bağlantı yolunda Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan İETT otobüsünün yolcuları, otobüsün balataları yanınca başka otobüslere binmek zorunda kaldı

Ataşehir'de balataları yanan İETT otobüsünün yolcuları, TEM otoyolu bağlantı yolunda başka otobüslere bindi.

AA'nın haberine göre, TEM otoyolu bağlantı yolunda Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan 34 TP 8880 plakalı İETT'ye bağlı halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle balataları yanmaya başladı.

Yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, şoförün yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Bir süre yol kenarında bekleyen yolcular, bölgeden geçen diğer otobüslere bindi.

Etiketler : İETT otobüsü Ataşehir TEM otoyolu
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