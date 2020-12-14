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14 Aralık 2020 Pazartesi 23:25:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 13:40:00

Ata tohumu kek, kurabiye oldu

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İzlediği bir televizyon programından ilham alan 57 yaşındaki Sevim Özsoy, 12 bin yıllık ata tohumu siyezi tanıtmak için 4 yıl önce kolları sıvadı.

Eskiden sofralarda yer almayan, hayvanlara yem olarak verilen siyezden 20’den fazla ürün elde edip sofralara taşıyan Özsoy, kek ve kurabiye yaptığı ata tohumunu dünyaya tanıtmayı hedefliyor. 

15 yıl öğretmenlik yapan ve aslen Kastamonulu olan 57 yaşındaki Sevim Özsoy, marka yaratma hayalini gerçekleştirmek için izlediği bir televizyon programının ardından kolları sıvadı. 12 bin yıllık ata tohumu siyezi anlatan program, Özsoy’a ilham oldu. Kastamonu’ya gidip ekilmeyen araziler için çiftçilere tohum dağıtan girişimci Özsoy, tohuma sahip çıkmak, çiftçinin üretimini artırmak, kadın çiftçileri desteklemek amacıyla çıktığı yolda kendi markası Siyez Evi’ni oluşturdu.

Minik dükkanda siyez unundan yapılmış, tarhana, tel şehriye, kuskus gibi ürünlerin yanında kek, kurabiye, ekmek, poğaça gibi lezzetleri vatandaşla buluşturan Özsoy’un hedefi, üyesi olduğu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İHBİR) de destekleriyle ata tohumunu Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak.

Etiketler : Sevim Özsoy ata tohumu siyez siyez tohumu Kastamonu
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