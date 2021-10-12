VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TÜGVA'dan iftiralara yanıt
Türkiye ile ilgili flaş açıklama
9. Boğaçiçi film festivali başlıyor
Sağanak ve fırtına etkili oluyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Başkan Erdoğan'dan G20'de "göç dalgası" uyarısı: Avrupa'yı da etkiler
Türkiye'nin 100 yıldır beklediği proje!
"Türkiye, yeni bir göç yükünü karşılayamaz"
Suriye'de tehdit giderek büyüyor
"Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz"
"Kabil'e gitmeyi planlıyoruz"
MSB'den Oruç Reis iddialarına haritalı yanıt
Yüzde 49'u tamamlandı! Keşfedilen askeri sığınak ilk kez görüntülendi
Yüzde 49'u tamamlandı! Keşfedilen askeri sığınak ilk kez görüntülendi
Savaş kapıda mı? Çıkarma görüntülerini paylaştı
Dünyada ilk kez Türkiye icra edecek
Rafale'ler için diyet ödeme vakti
Fransa'daki cinsel istismar mağduru konuştu
Bosphorus Film Lab projeleri ve Jürileri üyeleri belli oldu
"Bir şey biliyor ve söylemiyorsan adam değilsin"
BAE'den Türkiye kararı! Milyarlarca doları bulacak
Ayşenur Arslan yine rezil oldu
Avusturya kabinesinde dikkat çeken ''Türkiye'' detayı
Köln'de bir yürekli yürek! Ezana izin verdi
12 Ekim 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 17:00:00

At ve kuzusu sayesinde iyileşti

ABONE OL

MANİSA'da yaşayan iş insanı Hayrullah Eser (43), yaşadığı psikolojik sorunlar sonrası sıkıntılarından kurtulmak için bir at ile kuzu sahiplendi.

MANİSA'da yaşayan iş insanı Hayrullah Eser (43), yaşadığı psikolojik sorunlar sonrası sıkıntılarından kurtulmak için bir at ile kuzu sahiplendi. Tavsiye üzerine böyle bir karar aldığını ve iyileştiğini söyleyen Eser "Hayvanlar belki konuşmuyor ama hisleriyle insanı terapi ediyorlar" dedi.

Etiketler : At ve kuzusu MANİSA Hayrullah Eser
Dev korolu konser

Dev korolu konser
Harbiye'yi salladı

Harbiye'yi salladı
Gönderi başına yüksek kazanç

Gönderi başına yüksek kazanç
Sıla'dan sezona hızlı başlangıç

Sıla'dan sezona hızlı başlangıç
Erenköy Direnişi'ne özel hazırlık

Erenköy Direnişi'ne özel hazırlık
Ala Tokel'den 'Kalbim boş' açıklaması

Ala Tokel'den 'Kalbim boş' açıklaması
"3 günde 45 saat çalışamam"

"3 günde 45 saat çalışamam"
Aleyna dünya listelerinde

Aleyna dünya listelerinde
Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!

Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER