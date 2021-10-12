At ve kuzusu sayesinde iyileşti

MANİSA'da yaşayan iş insanı Hayrullah Eser (43), yaşadığı psikolojik sorunlar sonrası sıkıntılarından kurtulmak için bir at ile kuzu sahiplendi. Tavsiye üzerine böyle bir karar aldığını ve iyileştiğini söyleyen Eser "Hayvanlar belki konuşmuyor ama hisleriyle insanı terapi ediyorlar" dedi.

