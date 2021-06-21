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21 Haziran 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 18:30:00

At terbiyesinde yarıştılar

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Binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması ve genç yeteneklerin keşfine imkan sağlamayı hedefleyen Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları tamamlandı.

Binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması ve genç yeteneklerin keşfine imkan sağlamayı hedefleyen Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları tamamlandı. Göktürk'teki Kemer Country Club'taki yarışmanın Para At Terbiyesi kategorisinde Gazi Binbaşı Özgür Belen, Karatay isimli atıyla birinci oldu.

27 yaşındayken teröristler tarafından tuzaklanan EYP'ye basarak sol bacağını diz altından kaybeden Piyade Binbaşı Özgür Belen, Grade V başlangıç testinde 2 atı ile yer aldı. Belen, Karatay ile birinci, Harbiye ile ikinci oldu. 6 kategoride düzenlenen yarışmanın final müsabakası ise 10-11 Temmuz'da yapılacak. Yarışmalar yaş ve ustalığa göre 6 kategoride yapıldı.

Etiketler : At terbiyesi Kemer Country Club Göktürk Özgür Belen
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