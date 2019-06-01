Asya'dan Avrupa'ya tek teker geçti

Önünde ve arkasında ilerleyen diğer araçlara aldırış etmeyen maganda, şov uğruna hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları yanında seyreden arkadaşına kaydettiren maganda bir de utanmadan sosyal medyada paylaştı. Öte yandan, aynı kişinin tek teker üzerinde yaptığı birçok tehlikeli yolculuğu da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.