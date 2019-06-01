01 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi
Asya'dan Avrupa'ya tek teker geçti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametine seyreden bir motosiklet sürücüsü, onlarca aracın arasında motosikletinin ön tekerini havaya kaldırarak ilerlemeye başladı.
Önünde ve arkasında ilerleyen diğer araçlara aldırış etmeyen maganda, şov uğruna hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları yanında seyreden arkadaşına kaydettiren maganda bir de utanmadan sosyal medyada paylaştı. Öte yandan, aynı kişinin tek teker üzerinde yaptığı birçok tehlikeli yolculuğu da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.
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