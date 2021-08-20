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20 Ağustos 2021 Cuma 12:44:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 12:46:00

Aslı Güler Youtube kanalından Kendall Jenner'ı konuk alacak

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Ünlü Youtuber Aslı Güler, Youtube kanalında dünyaca ünlü süper model Kendall Jenner'ı konuk alacak.

Ünlü süper modelle makyaj sırları üzerine sohbet edecek olan Aslı Güler konuk listesiyle şaşırtmaya devam edeceğini dile getiriyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kendall Jenner için; "Uzun bir anket çalışması sonrası en çok konuk almamı istedikleri süper model Kendall Jenner çıktı. Bunun üzerine menajeri ile mailleştik. Formatımı sevdiklerini söylediler ve tarih için sözleşme hazırlıyorum" dedi.

Aslı Güler kimdir?

Aslı Güler 23 yaşında ve Bursalıdır. İstanbulda yaşamaktadır ve Uludağ Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi öğrencisidir. YouTube ve sosyal medya fenomenidir. YouTube kanalında 240 bin abonesi, Tiktok platformunda 2.2 milyon takipçisi vardır. Aslı Güler genelde güzellik ve makyaj ağırlıklı olmak üzere eğlenceli videolar çekmektedir. Sosyal medyaya ilk olarak 2017 tarihinde başladı ve zamanla değişik içerikleriyle popüler oldu. Şu anda sosyal medya platformlarında total abonesi 3 milyondur.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aslı Güler'in instagramda 492 bin takipçisi bulunmaktadır.

Etiketler : Ünlü süper modell Aslı Güler Kendall Jenner
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