Aslanlara platinli tedavi

İran'dan tedavi için gönderildikleri Türkiye'de kırık bacaklarına platin takılarak sağlıklarına kavuşturulan iki aslanın azalan türlerini devam ettirmeleri bekleniyor. Çekmeköy'deki Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi'nde de bacakları platinli biri dişi, diğeri erkek iki aslana, türlerini devam ettirebilmeleri için özenle bakılıyor.

