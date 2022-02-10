"Askerler üşümesin" diye ördüler

Van'ın Erciş ilçesinde Aile Destek Merkezi'ndeki etkinliklere katılan 60 kadın, soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde askerlerin üşümemesi için atkı ve bere örmeye karar verdi. Aldıkları ip desteğiyle boş zamanlarda örgü örerek kısa sürede 500 atkı ve bereyi tamamlayan anneler, bu ürünleri özenle paketleyip içine bıraktıkları notlarla askerlere hediye etti.

