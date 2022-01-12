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12 Ocak 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 17:00:00

Askerler üşümesin diye çorap ördü

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Kayseri Develi'ye bağlı Gümüşören mahallesinde yaşayan Zeliha Kurtoğlu; nöbet tutan askerlerin üşümemesi için çorap ördü. 2 ayda dokuz adet çorap ören 83 yaşındaki Zeliha Nine; çorapları askerlere gönderilmesi için Develi Kaymakamlığı'na teslim etti.

Kayseri Develi'ye bağlı Gümüşören mahallesinde yaşayan Zeliha Kurtoğlu; nöbet tutan askerlerin üşümemesi için çorap ördü. 2 ayda dokuz adet çorap ören 83 yaşındaki Zeliha Nine; çorapları askerlere gönderilmesi için Develi Kaymakamlığı'na teslim etti.

83 yaşındaki Zeliha Kurdoğlu'nun askerler için çorap ördüğünü öğrenen Develi Kaymakamı Sinan Aslan ise Zeliha Kurdoğlu'nu evinde ziyaret etti. Kurdoğlu; "Doğu kışın çok soğuk, 'Nöbet tutan askere geçen seneden beri çorap örüp salacam' diyordum, iki ayda 9 çorap ördüm. Ördüğüm çorapları göndermek içi Develi Kaymakamlığına gittim. Çorapları Doğu'daki askerlere göndermelerini rica ettim, askerlere bol bol selam söylemelerini istedim" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Askerler üşümesin Sinan Aslan Nöbet tutan asker
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