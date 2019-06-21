Edirne'de askeri yasak bölgeye kanoyla girdi
Edirne'de askeri yasak bölge sınırları içerisindeki nehirde kano ile seyreden kişi yakalandı.
Edirne'de sınır birliği askerleri, Orhaniye köyü sınır bölgesindeki nöbetleri sırasında Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin Türk tarafında kano ile seyreden kişiyi yakaladı.
Alınan son dakika bilgisine göre, sınır birliği askerleri Orhaniye köyü sınır bölgesindeki nöbetleri sırasında Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin Türk tarafında kano ile ilerleyen bir kişiyi karaya çıkması için uyardı. Karaya çıkarılan bu kişi bir sosyal proje kapsamında çeşitli ülkelerde kano turu yaptığını belirtti.
YUNANİSTAN'A GİTTİ
İngiltere uyruklu A.J.B, önce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi daha sonra İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası A.J.B. Yunanistan'a gitmek istediğini belirtti. A.J.B, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçti.
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