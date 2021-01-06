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06 Ocak 2021 Çarşamba 23:35:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 09:12:00

Asırlık meyve sabunu dünyaya açıldı

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Edirne'de, Osmanlı'dan günümüze ulaşan 'kokulu meyve sabunu' üreticiliği, yüzlerce ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. El emeği sabun üretimini teknolojiyle buluşturan Can Ürenli, Amerika, Rusya, Almanya gibi ülkelere meyve sabunu ihraç ettiklerini söyledi.

Edirne'de 17'nci yüzyılın ortalarında bazı evlerde hamur kıvamına getirilen, misk, amber ve gül kokuları karıştırılmasının ardından meyve şekli verilerek, üretilen sabunlar, özel günlerde süs eşyası olarak alıcı buluyor. Edirne'de iş kolu haline gelen 'meyve sabunu' üretimi, Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda ise meraklısına öğretiliyor.

'PANDEMİ ÇOK ETKİLEDİ AMA YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Geleneksel sabunculuğu teknolojiyle buluşturarak gelecek kuşaklara aktarmak için üretim yapan Can Ürenli, pek çok ülkeye ihraç yaptıklarını söyledi. Osmanlı'dan gelen el emeği mesleğin rahmetli Edirne Valisi Fahri Yücel zamanında tekrar canlandığını kaydeden Ürenli, "Biz bu el sanatını biraz daha geliştirdik, biraz daha dünya ile entegre hale getirdik ve bu şekilde ilerliyoruz. Bir yükseliş trendi yakaladı bu ürün başlarda. 2015'ten sonra yatay bir çizgiye döndü. Sonra bir dip yaptı ve yapmaya da devam ediyor. En son olarak da pandemiden etkilendi. Çünkü kısıtlamadan en olumsuz etkilenebilecek ürünlerden bir tanesi de 'mis meyve sabun'ları oldu. Ürün sadece hediyelik olarak satılıyor. Ama biz bir şekilde devam ettiriyoruz ve yaşatıyoruz" dedi.

Etiketler : Can Ürenli Edirne kokulu sabun meyve sabunu
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