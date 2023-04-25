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25 Nisan 2023 Salı 15:58:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 15:58:00

Asırlık kulübün çaycı babası

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kurulan Sebat Gençlik Spor Kulübü'nde 52 yıldır çaycılık yapan ve futbolcularla yakından ilgilenen Hasan Topal, takımın antrenman ve maçlarını da kaçırmıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1923'te kurulan Sebat Gençlik Spor Kulübü'nde 52 yıldır çaycılık yapan ve futbolcularla yakından ilgilenen Hasan Topal, kırmızı-beyazlı takımın antrenman ve maçlarını da kaçırmıyor.

Kulüpte herkesin "Hasan Baba" diye hitap ettiği Topal futbolcuları motive ediyor. Çaylarıyla, yemekleriyle ilgileniyor. Topal "Sebat Gençlik bir tutku oldu. Bir babanın, bir ailenin çocuğuna bağlılığı gibi bir şey" diyor.

Etiketler : trabzon akçaabat sebat gençlik spor kulübü hsasan baba
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