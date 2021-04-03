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03 Nisan 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 16:30:00

Asırlık giyim tarzı bebeklerde yaşatılıyor

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Ağrılı Zekiye Erkiç, Anadolu kadınlarının geleneklerini yansıtan eski giyim tarzlarını kitre bebeklerle yaşatmaya çalışıyor.

Ağrılı Zekiye Erkiç, Anadolu kadınlarının geleneklerini yansıtan eski giyim tarzlarını kitre bebeklerle yaşatmaya çalışıyor. Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Erkiç, "Doğu bölgesine yakın ve Doğubayazıt ilçesinin arşiv fotoğraflarından faydalanarak 3D görüntüyü yakalamaya çalıştım" diyor.

Erkiç, çalışmalarına gençlerin ilgi göstermesinden memnun olduğunu ifade ederek, olumlu tepkilerin kendisini motive ettiğini anlattı.

Kitre bebek yapımının emek isteyen bir el sanatı olduğunu aktaran Erkiç, "Bu el sanatıyla ilgilenmek, geliştirmek ve her gün üzerine bir şeyler eklemek istiyorum. Çizim, terzilik, ayakkabıcılık, takı yani aklınıza ne geliyorsa her alanda bir parça bilgi, birikim ve araştırma yaparak yola devam etmemiz gerekiyor. Bu biraz gönül işi ve ben de bu işi çok seviyorum. Geçmişle bir bağ kurabilmek adına bu işe gönül verdim." sözlerine yer verdi.

Etiketler : Zekiye Erkiç Anadolu kadınları Kitre bebek yapımı
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