Asırlık çınara 104. yaş günü

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 5 çocuğu 27 torunu olan Fatma nine için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

'MİSAFİR GELDİ' SÜRPRİZİ!

Huzurevinin bir bölümünü balon ve süslerle donatan personel, "asırlık çınar" için üzerinde "104" yazan bir pasta yaptırdı. Odasından "Misafirleri geldi" diye çağrılan sonrasında da huzurevi çalışanlarının sürprizi ile karşılaşan Fatma Yılmaz, üzerinde 104 rakamlarının bulunduğu doğum günü pastasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile kesti.

ÖZEL KONSER VERİLDİ

Mutluluk gözyaşı döken Fatma ninenin doğum gününde, huzurevi sakinlerinden Neşet Dinçer de elektrogitarıyla mini konser verdi. Şarkılara alkışlarıyla destek veren Fatma nine, cep telefonuyla görüntülü olarak çocuklarıyla görüştürüldü. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kaya, "Yaklaşık 4,5 yıldır kendisi misafirimiz. Bizlerin burada başımızın tacı" dedi.

HUZUREVİNDE MUTLUYUM

Doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden 104 yaşındaki Fatma nine, huzurevinde kalmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.