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05 Mayıs 2022 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 17:44:00

Aşiretlerden 24 maddelik deklarasyon! Düğünlere israf sınırı

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Çukurca'da masrafların azaltılması için 25 kanaat önderinin imzasıyla yayımlanan 24 maddelik deklarasyonla düğünler 1 güne, taziyeler ise 2 güne indirildi, takılara sınırlama getirildi.

MALİYETLER AZALTILMAYA ÇALIŞILIYOR

Hakkari'de aşiretler artan maliyetler nedeniyle düğün ve taziyelerde tasarruf tedbirlerini açıklıyor. Independent'in haberine göre, Son olarak Çukurca'daki kanaat önderleri, bir dizi karar aldı. 25 kanaat önderinin imzasıyla yayımlanan 24 maddelik deklarasyonda düğünlerin bir gün, taziyelerin 2 güne indirilmesi kararlaştırıldı.

GENÇLER EVLENEMEZ OLDU

Çukurca Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Maliyetler nedeniyle bazı gençlerimiz evlenemez oldu. Çoğu aile ya arsasını satıyor ya da kredi çekiyor. Bir düğün maliyeti en az 250 bin - 300 bin TL" dedi. Daha önce Şemdinli'deki Herki, Yüksekova'daki Oremar ve Hakkari'deki Pinyanişi ile Jirki aşiretleri de benzer kararlar almıştı.

Düğünleri bir güne, taziyeleri ise 2 güne indiren tavsiye niteliğindeki kararlar büyük çoğunlukla destek bulurken, kararlara karşı çıkanlar da bulunuyor.

TAKILARA DA LİMİT GETİRİLDİ

İşte 24 maddelik deklarasyondan bazı maddeler:

* Gelin görme için gelin evine giderken damat babası yarım altın annesi ise bir yüzük takdim edilecektir.

* Nişan için geline alınacak takılar, beş adet altın, bir çift küpe, iki adet yüzük alınacaktır.

* Damat tarafından gelin evine herhangi bir hediye alınmayacak.

* Damat tarafı gelin tarafına süt parası adı altında herhangi bir zarf ikram edilmeyecektir.

* Gelinin isteğine göre altın alınmayacaktır.

* Kına gecesi damat tarafı akşam yemeği ve damadın yanında kalan kişilere sahur yemeyi verilmeyecek.

* Gelin dışardan getirildiği zaman gelini getiren davetlilere damat tarafı alanda değil kendi evinde yemek ikramında bulunulacaktır.

* Sağdıç tarafından verilen sabah kahvaltısına sadece damat ve sağdıç aileleri katılacaktır.

* Gelin babası kızına maddi destek anlamında beyaz eşya yerine geline hal vakti yerinde ise bir bilezik alabilir.

* Dışardan gelen düğün davetlilerine kına gecesi düğün sahibi alanda değil kendi evinde yemek ikramında bulunacaktır.

Etiketler : aşiret düğün israf
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