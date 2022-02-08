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08 Şubat 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 18:00:00

Aşıklar, evi şiir kitabına çevirdi

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Bursa Osmangazi'de mermer ustası Semih Öztomurcuk, çalıştığı mermer bloklarından artan parçalarıyla evinin dış cephe duvarına dekorasyon yaptı.

Bursa Osmangazi'de mermer ustası Semih Öztomurcuk, çalıştığı mermer bloklarından artan parçalarıyla evinin dış cephe duvarına dekorasyon yaptı. Yoldan gelip geçen gençler duvardaki mermerlerin üzerine aşk şiirleri yazmaya başladı. Duvarlara yazılan şiirlerle bir şiir kitabı çıkacak hale geldi.

Evin duvarlarında bulunan yüzlerce aşk şiiri herkesin dikkatini çekiyor. Ev sahibi ise gençler 'daha fazla şiir yazsın' diye evinin duvarlarına daha fazla mermer dekorasyonu yaptırıyor. Bununla yetinmeyen mermerci evinin bulunduğu sokağın hepsine gençler şiir yazsın diye komple mermerle dekorasyon yapmayı düşünüyor. İşlerinden artan mermerlerle evinin duvarlarına dekorasyon yaptığını ifade eden Semih Öztomurcuk, "Gençler gelip buraya şiirler yazmaya başladı. Benim de hoşuma gitti, yazmalarına izin verdim. Evimin duvarlarındaki mermerlerde yüzlerce şiir var. Gençler buraya gelip aşklarını duvarıma yazıyor. Ben de bir şey demiyorum, daha fazla şiir yazılması için sokağın her yerini mermerlerle kaplayacağım. Gençler buraya yazı yazarak kendilerini ifade ediyorlar" dedi.

Etiketler : Aşıklar evi şiir kitabı Semih Öztomurcuk BURSA
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