Aşçı adayları öğrenirken sevindiriyor

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi'nin aşçılık kursunda kursiyerler, hem yöresel yemeklerin yapımını öğreniyor, hem de Ramazan ayı boyunca günlük bin kişiye 4 çeşit iftar yemeği hazırlıyor. El değmeden paketlenen yemekler yine belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

