Asanov ve annesi Türkiye'den yardım bekliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, annesiyle hayata tutunmaya çalışan Kırgız yetim Aybek Asanov'un yıkılma tehlikesi bulunan evlerinin yenilenmesi için yardım kampanyası başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ramazan çalışmaları kapsamında Kırgızistan'da bulunan ekip, kumanya kolisi dağıtımı için Çuy Bölgesi'nin Isık-Ata ilçesine gitti.

İHH ekibi, Yürevka köyünde annesiyle yaşam mücadelesi veren Asanov'un ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına gerekli yardım kolisini kendilerine teslim etti.

Küçük yaşta babasını kaybeden ve küçük çaplı işlerde çalışarak annesine bakan Asanov'un 72 yıllık evi ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yerel imkanlarla temelleri atılan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamayan evin yıkılmasını önlemek için projenin tamamlanması gerekiyor.

Bu kapsamda vakıf, ramazanda gerekli bağış toplanırsa Asanov ailesini yeni yuvalarına kavuşturmayı hedefliyor.

Aybek ve ailesine yardım etmek isteyen hayırseverler, "PROJE KODU 10950" yazarak vakfın tüm banka hesap numaralarına bağış yapabiliyor.

(AA)