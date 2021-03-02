Artuklu'da 1100 kadın meslek sahibi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nin de uygulandığını kursta, yumurta kolisi gibi atık malzemelerden süs eşyaları üretiliyor.



Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, ilçede 4 mahallede açtıkları kurs merkezlerine taleplerin her geçen gün artığını ifade ederek, yeni kursların açılması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Kursa katılan kadınların hem istihdam hem de meslek edindiğini aktaran Tutaşı, "Çalışmaları daha çok özendirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.