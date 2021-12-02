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Artık nikah şekeri yok kolonya var
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02 Aralık 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 11:00:00

Artık nikah şekeri yok kolonya var

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Nikahlarda ağızları tatlandıran nikah şekerleri, yerini son yıllarda aksesuar amaçlı kullanılan küçük hediyeliklere bırakırken evlenecek çiftler, pandemi döneminde en çok kolonya ve dezenfektan gibi konseptlere yöneldi.

Nikahlarda ağızları tatlandıran nikah şekerleri, yerini son yıllarda aksesuar amaçlı kullanılan küçük hediyeliklere bırakırken evlenecek çiftler, pandemi döneminde en çok kolonya ve dezenfektan gibi konseptlere yöneldi. Nikah şekeri satan esnaf Mehmet Sezer, "Klasik olarak 'nikah şekeri' diye geçiyor ama hazırında nikah şekeri yok. Konsepti değişti, şu anda hediyelik tarza döndü" dedi.

20 yıldır nikah şekeri satan esnaf Mehmet Sezer, geçmişte klasik badem şekerleri olduğunu, son 15 yılda hediyelik nikah şekeri sektörünün değişim gösterdiğini söyledi. Daha önce yurt dışından ithal edilen ürünlerin artık yerli imkanlarla üretildiğini belirten Sezer, "Şu anda yüzde 80-90 yerli üretim yapıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Magnetler, tepsiler, döküm ürünlerin hepsi kendi imalatımız." dedi. Klasikleşen nikah şekerlerinin içerisinde artık çoğu zaman şeker bulunmadığını dile getiren Sezer, "Konsepti değişti, şu anda hediyelik tarza döndü. İsmi 'nikah şekeri' diye geçiyor ama eski nikah şekerleri yok. Eskiden sadece bademdi, tülün içerisine sarıyorlardı, nikahlarda misafirlere veriyorlardı. Şu anda öyle bir şey yok, şu anda komple hediyelik tarza dönüştü. Bu ürünler daha kullanışlı, mum kullanılıyor, magnetler kullanılıyor. Eski nikah şekerleri yenildiğinde bitiyor, ancak bunlar kalıcı." ifadesini kullandı.

Esnaf Hasan Çimen, pandemi kapsamında uygulanan kısıtlama kararlarının kaldırılmasının ardından işlerin hareketlendiğini, nikah şekeri ve hediyeliklere yurt içi ve yurt dışından yoğun talep olduğunu, havaların soğumasıyla hareketliliğin biraz azaldığını söyledi. Hediyelik kolonyaların salgın döneminde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğine değinen Çimen, bunun yanı sıra aksesuar olarak kullanılan ürünlerin tercih edildiğini dile getirdi. Kişinin zevkine ve tercihine göre tasarımlar hazırladıklarına vurgu yapan Çimen, "İnsanların seçeneği ve alternatifler çoğaldıkça herkes kendi konseptine göre, karakterine yakın hediyeleri seçmeye başladı. Kimisi ayet-dua, kimisi çiçek, kimisi nostaljik badem şekerli ürünleri seçiyor. Bu tamamen gelin ve damadın seçeneğine kalmış bir şey" diye konuştu. Magnet fiyatlarının 2 ile 10 lira, kutu ve şişe modellerinin fiyatlarının ise 4 ile 15 lira arasında değiştiğini kaydeden Çimen, internetten de sipariş aldıklarını ancak çok sayıda ürün yaptıran kişilerin daha çok yerinde görerek sipariş vermeyi tercih ettiğini vurguladı. Almanya ve Fransa ile Arap coğrafyasından çok sayıda müşteriye hizmet verdiklerinin altını çizen Çimen, "Özellikle Almanya'daki gurbetçilerimiz hemen hepsi Türkiye'den alıyor. Almalarının birinci sebebi burada alternatif olarak çeşit çok, ikinci sebebi de fiyat olarak yurt dışına nazaran biz çok ucuz satıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : nikah şekeri lolonya Mehmet Sezer
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