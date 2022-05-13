DÜDEN ŞELALESİ ÇOK KALABALIKTI

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Hıdırellez'i kutlayamayan Antalyalılar, 6 Mayıs sabahı soluğu Konyaaltı Sahili, falezler ve kentin simgelerinden Düden Şelalesi'nde aldı. Baharın habercisi Hıdırellez için dileklerini yazıp, şekil çizenler, gün doğumuyla birlikte kağıtlarını Akdeniz'e bıraktı. Binlerce dilek kağıdı, su üstünde bir süre kaldıktan sonra battı. Dileklerin yazılı olduğu kağıtlar, Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan bir grup dalgıç tarafından görüntülendi.

DÜNYAYI GEZMEK İSTEYEN DE VAR

Dilek kağıtlarına kiminin ev, kiminin araba kiminin bebek resmi çizdiği görüldü. Madeni paraların da naylon poşetler içerisinde atılarak tutulan dilekler arasında 'Alnıma botoks, dudağıma dolgu ve burnum estetikli olsun' yazılı notların olması görenleri güldürdü. Çoğunluğunda borçlarını ödemede kolaylık, sağlık ve mutluluk dilenen kağıtlarda 'Dünyayı içime sine sine gezmek istiyorum', 'Bodrum'da yazlık evim olsun' yazılı dilekler de vardı.