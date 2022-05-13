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13 Mayıs 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 18:00:00

Artık hayaller de değişti! Hıdırellez'de botoks dilediler

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Dalgıçlar, merak edip Hıdırellez dileklerini görüntülemek istedi. Denizin dibinde fotoğrafladıkları kağıtlarda 'Dolgu, botoks ve burun estetiği', '2022 model cip' ve 'Bodrum'da yazlık ev' yazdığını görünce şoke oldular.

DÜDEN ŞELALESİ ÇOK KALABALIKTI

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Hıdırellez'i kutlayamayan Antalyalılar, 6 Mayıs sabahı soluğu Konyaaltı Sahili, falezler ve kentin simgelerinden Düden Şelalesi'nde aldı. Baharın habercisi Hıdırellez için dileklerini yazıp, şekil çizenler, gün doğumuyla birlikte kağıtlarını Akdeniz'e bıraktı. Binlerce dilek kağıdı, su üstünde bir süre kaldıktan sonra battı. Dileklerin yazılı olduğu kağıtlar, Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan bir grup dalgıç tarafından görüntülendi.

DÜNYAYI GEZMEK İSTEYEN DE VAR

Dilek kağıtlarına kiminin ev, kiminin araba kiminin bebek resmi çizdiği görüldü. Madeni paraların da naylon poşetler içerisinde atılarak tutulan dilekler arasında 'Alnıma botoks, dudağıma dolgu ve burnum estetikli olsun' yazılı notların olması görenleri güldürdü. Çoğunluğunda borçlarını ödemede kolaylık, sağlık ve mutluluk dilenen kağıtlarda 'Dünyayı içime sine sine gezmek istiyorum', 'Bodrum'da yazlık evim olsun' yazılı dilekler de vardı.

Etiketler : botoks hıdırellez düden şelalesi
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