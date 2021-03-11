Arkeologlar, su altına özel dil geliştirdi

Çalışmalarda belirlenen amforalar, bakır kaplar, gemi batıkları gibi 17 eser ve kalıntıyı, dalış yapan ekip birbirine işaretle anlatacak. Mısır, Türkiye ve Polonya'nın katkı sağladığı bu çalışmada belirlenen işaretler ise Akdeniz Üniversitesi tarafından hazırlandı.



Dünya Sualtı Federasyonu (CMAS), Akdeniz Üniversitesi, Varşova Üniversitesi ve İskenderiye Üniversitesi iş birliğiyle su altı arkeoloji çalışmalarında ekibin kendi arasında anlaşmasını sağlayacak 17 'Sualtı Kültür Mirası' işareti geliştirildi. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası yüksek lisans öğrencileri, belirlenen işaretleri çizimlerle anlatıp dijital hale getirerek tüm dünyadaki su altı arkeologları ve dalıcıların kullanımına sundu. Yeni dilin geliştirilmesinde, Mısır'dan İskenderiye Üniversitesi Denizcilik Arkeolojisi ve Sualtı Kültür Mirası Merkezi'nden Prof. Emad Khalil, Türkiye'den Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve Polonya'dan Varşova Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi'nden Magdalena Nowakowska yer aldı.

EKİBE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Son 20 yıldır gerçekleştirilen su altı arkeoloji çalışmalarında, dalış yapan ekibin su altındaki eserleri ve arkeolojiyle bağlantılı sorunları birbirine anlatmakta sıkıntı yaşadığını kaydeden Doç. Dr. Öniz, artık bu konunun çözüme kavuştuğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi olarak, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu kanalıyla CMAS Bilim Kurulu'nda görev yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Öniz, su altı kültür mirasları konusunda oldukça aktif görevleri bulunduğunu ifade etti.

İŞARETLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLADI

CMAS Bilim Kurulu'nun toplantılarında su altı dalış işaretleri konusunun ele alınarak Akdeniz Üniversitesi, İskenderiye Üniversitesi ve Varşova Üniversitesi'nin önerileriyle su altında iletişimi sağlayacak 17 işaret belirlendiğini anlatan Doç. Dr. Öniz, Akdeniz Üniversitesi olarak işaretler konusunda önemli bir çalışma yapıldığını sözlerine ekledi. Doç. Dr. Öniz, "AÜ Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü'nün Sualtı Kültür Mirası yüksek lisans öğrencileri belirlenen bu işaretleri çizimlerle ifade edip dijital hale getirdi. Tüm dünyada kullanılacak işaretlerin belirlenmesinde ülkemizin katkılarının yanı sıra, bu işaretlerin standart hale getirilmesi ve dijital olarak hazırlanması da yine Türkiye'de su altı arkeologları tarafından Akdeniz Üniversitesi'nde yapıldı" dedi.

AÜ DÜNYA ÇAPINDA BİR ÇALIŞMA YAPMIŞ OLDU

Halen 5 kıtadan 130 üye ülkesi bulunan CMAS'ın kendi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında Akdeniz Üniversitesi'nce hazırlanan işaretleri paylaşmaya başladığını belirten Doç. Dr. Öniz, bu işaretlerin sadece su altı arkeologları tarafından değil, tüm dünyada dalıcılar tarafından da kullanılacağını kaydetti. Doç. Dr. Öniz, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen ve CMAS Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Ralph O. Schill'in katkılarıyla Akdeniz Üniversitesi'nin bu işte dünya çapında önemli rolü olduğunu ifade etti.

Su altı kültür mirasının büyüleyici olduğunu kaydeden Doç. Dr. Öniz, su altındaki bir nesne, batık veya buluntunun keşfedilmesinin, geçmişe dalma olasılığını mümkün kıldığını ve uzun zaman önceye ait anılara, kimi zaman da savaşlar ve gemi kazaları gibi trajedilere bu yolla ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.