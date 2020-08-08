Arkadaşının elinden düşen kürek başına isabet etti

Arkadaşının elinden düşen kürek başına isabet etti

Olay, öğle saatlerinde, Akhisar Mahallesi'ndeki inşaatta yaşandı. Üst katta harç karıştıran işçinin elindeki kürek düştü. Kürek, inşaatın girişinde bulunan işçi Ramazan A.'nın başına isabet etti. Yaralı işçi, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Ramazan A.'nın başına 30 dikiş atıldığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.