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17 Haziran 2021 Perşembe 15:40:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 15:40:00

'Arkadaş dayağı'yla gelen şampiyonluk

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Antalya'da yaşayan Sudenur Su (17), 6 yıl önce oturduğu apartmandaki arkadaşları tarafından dövüldü.

Bunun üzerine Sudenur, ailesi tarafından kendisini savunabilmesi için spora yönlendirildi. Önce karate yapan Sudenur, ardından muaythai'ye başladı. Genç kız 3 Haziran'da Aydın'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şimdi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli formayı giymenin gururuyla her gün antrenörü Yasin Urlu ile çalışan Sudenur Su, uzun yıllar başarılı olmayı istediğini söyledi. Türkiye şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Sudenur, "Oturduğumuz apartmanda 5-6 kız arkadaşım beni dövdü. Sonrasında kendimi savunmam için ailemin isteği üzerine spora başladım. 3 yıldır muaythai yapıyorum. İlk defa katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Şampiyonada altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.

Muaythai'ye başlayıp madalya kazandığında kimsenin kendisine inanmadığını aktaran Sudenur, "Ben başardım. Bu spor benim için yaşam felsefesi oldu, dövüşmek anlamı taşımıyor. Sakatlığım oluyor, zor bir spor ama yaşadığım gurur hepsinin acısını unutturuyor" diye konuştu.

Etiketler : sudenur su karate muaythai
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