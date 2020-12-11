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11 Aralık 2020 Cuma 13:02:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 13:02:00

Arka bacakları felçli Lokum'a yürüteç

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Kars'ın Susuz İlçesi'nde sokak hayvanlarının barındığı Cilavuz Şefkat Evi'nin önüne beli kırık, arka bacakları felçli bir köpek bırakıldı. Bunun üzerine hayvanseverler, ‘Susuz'un Kimsesiz Patileri' adıyla kurdukları sosyal medya hesabından olayı duyurup yardım istedi. İstanbul'dan bir firma, Lokum'a yürüteç gönderdi. Yürütece kavuşan Lokum ilk yürüme denemesini karlı zeminde yaptı.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, sosyal medya üzerinden yapılan duyurularla Lokum’un hayatının kurtulduğunu belirterek, “Trafik kazasında yaralandıktan sonra ilçemize bırakıldığını düşünüyoruz. Yaralı köpeği, tedavisinin yapılması için üniversiteye götürdük. Kurtarılamayacağı bilgisi üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunduk. İstanbul’da hayvan dostu Avukat Yasemin Babayiğit bizimle bağlantı kurdu ve bu yürüteci gönderdi. Şu anda ‘Lokum’un arka ayakları tutmuyor. Ancak yürüteçle ön ayaklarını kullanarak yürüyebiliyor. Şu an ilçemizde 200’e yakın hayvana bakmaktayız. Sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyenlere gönderebiliriz” dedi.

Hayvansever Gülsen Koçan da soğukta karlar üstünde yaşam mücadelesi veren çok sayıda canın bulunduğunu hatırlatarak, “Lokum adını biz koyduk. Geldiğinde durumu kötüydü. İdrarından dolayı bacakları pişik, her tarafı yaraydı. Şimdi çok şükür biraz düzeldi. Kemik sularından mama yapıyoruz, güzel de yiyor. İştahı da yerinde. Bakmak değil atmamak önemli. Keşke hiç yardıma muhtaç olmasalar, kendi özgür alanlarında oynasalar. Havalar da çok soğuk olmaya başladı. Sokakta karların üstünde yaşam mücadelesi veren birçok can var” diye konuştu. Lokum'un gönüllü bakımını üstlenen Yaşar Yarıcı, hayvanseverlerin yardımı ile yürüteçle yürüyebilmesine sevindiklerini kaydetti.

Etiketler : felçli köpek Susuz Belediyesi Oğuz Yantemur Gülsen Koçan hayvansever
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