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12 Nisan 2022 Salı 23:53:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 23:53:00

Arızalanan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

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Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan kargo uçağı, teknik bir arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi.

Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.20'de Londra Luton Havalimanı'na gitmek için kalkış yapan MB200 sefer sayılı Airbus A330-243F tipi uçağında kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi.

Bunun üzerine Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçak Marmara Denizi üzerinde Tekirdağ açıklarında turlamaya başladı.

Yaklaşık 2 saat 20 dakika iniş ağırlığına ulaşmak için havada tur atan uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Etiketler : Atatürk Havalimanı İstanbul Havalimanı kargo uçağı
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