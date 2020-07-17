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17 Temmuz 2020 Cuma 16:20:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 16:20:00

Arıların balla yazdığı 'Allah' yazısı

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Ordu'da arıların peteğe bal ile işledikleri 'Allah' yazısı, görenleri hayrete düşürdü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde 12 yıldır profesyonel olarak arıcılık yapan Uğur Sana, arıların ballarını toplamak için peteklerden birini açınca şaşkına döndü.

Sıkıştırma tahtası olarak kullanılan aparatın üzerinde arılar tarafından işlenen Allah lafzı ile karşılaşan Sana, hem çok şaşırdı hem de mutlu oldu. Arıcı Uğur Sana, benzer olayları sosyal medyada daha önceden çok gördüğünü ancak müdahale ile yapılabileceğini düşündüğünü ifade ederek, gerçekte ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını aktardı.

''ÇOK MUAZZAM BİR OLAY''

“40 günlük ömrü olan bir canlı, kapkaranlık bir ortamda ona işaret gösterecek hiçbir şey yok ama arılar bunu yazıyor” diyen Uğur Sana, “Çok muazzam bir olay. Bal çerçevelerinin üzerinde bunları görüyorduk. Bizimkisi herhangi bir çerçeve üzerinde değil. Zaten arılar kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adına ayet olan tek canlı. Allah lafzını görenler ve biz de dahil olmak üzere çok şaşırdık” diye konuştu.

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