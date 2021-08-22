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22 Ağustos 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 16:30:00

Arı sesiyle şifa buluyorlar

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Bursa Nilüfer'e bağlı Dağyenice Mahallesi'nde kekik, adaçayı, lavanta, civanperçemi, melisa gibi 60 çeşit bitkinin bulunduğu bir bahçede kurulan 'arı yatağı'ndan 6 yılda 100 kişi faydalandı.

Bursa Nilüfer'e bağlı Dağyenice Mahallesi'nde kekik, adaçayı, lavanta, civanperçemi, melisa gibi 60 çeşit bitkinin bulunduğu bir bahçede kurulan 'arı yatağı'ndan 6 yılda 100 kişi faydalandı.

Uzm. Dr. Dursun Ünal, "4 kovan üzerine arı yatağı konuldu. Arı sesi dışında giriş olmaması için özel izolasyon kullanılan ahşap kabindeki yatağa uzananlar, arıların kanat seslerini dinliyor" dedi.

Etiketler : Arı sesiyle Bursa Nilüfer Dağyenice Mahallesi arı yatağı
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